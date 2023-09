Donna di 56 anni trovata morta in casa: individuato il presunto killer

Si è consegnato spontaneamente ai carabinieri

Di: Alessandra Leo, foto d'archivio

A Tombolo, nel Padovano, una donna di 56 anni è stata trovata morta in casa. Stando a quanto reso noto, sarebbe già stato individuato il possibile killer, un marocchino di 49 anni, che si è consegnato ai carabinieri poco dopo il ritrovamento del corpo.

La vittima, di origine romena, è morta per soffocamento. Stando a quanto reso noto, la donna viveva in casa con altre due persone e poco prima del ritrovamento avrebbero litigato per futili motivi. Da alcune testimonianze, sembrerebbe che l’uomo marocchino fosse legato sentimentalmente alla vittima.