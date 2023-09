Nel 2013 scrisse “È il momento di farla finita” e di lui più nessuna traccia. Ritrovato in Grecia

La svolta sul caso è stata raccontata da “Chi l’ha visto?”

Di: Ilaria Cardia

Questa è una storia che ha portato profondo ai parenti di Adamo, un uomo scomparso dieci anni fa dopo aver scritto ai genitori e alla ex moglie Raffaella di volerla fare finita. Il motivo? Aver contratto un debito pericoloso. In realtà l’uomo è vivo ed è stato rintracciato in Grecia, la svolta è stata raccontata da “Chi l’ha visto?”

Era il 2013 quando Adamo scrisse a mano e fece ritrovare ai suoi genitori queste poche righe: "Ciao mamma e papà, non avrei mai voluto farvi del male, ma purtroppo è andata sempre male e adesso è arrivato il momento di farla finita. Cercherò di fare bene almeno quest'ultimo passo, per risparmiarvi almeno il dolore del funerale. Mi raccomando solo una cosa, la più importante: date una mano a Raffaella e alle bambine. Io non ci sono riuscito fino in fondo e restano ancora alcuni anni difficili". L’uomo sparì nel nulla e i parenti fecero arrivare la denuncia di scomparsa anche alla trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto?.

LA STORIA – Adamo era un rappresentante di articoli casalinghi di Imola ed era stato sposato con la sua ex moglie Raffaella per circa 15 anni prima di separarsi. Da quella relazione nacquero due bambine: le ultime due persone ad esser state con l’uomo prima della scomparsa che avvenne dopo aver trascorso tre giorni insieme alle sue figlie; le accompagnò, infatti, ad una gara di pattinaggio artistico mi dire sparire misteriosamente a bordo del suo suv nero.

Raffaella non si era subito preoccupata. L'11 luglio 2013, quindi quattro giorni dopo averlo sentito per l'ultima volta, fu stata contattata dai carabinieri che le comunicarono che erano state trovate sul tavolo della cucina di Adamo delle lettere, indirizzate a lei e ai suoi genitori, in cui annunciava la volontà di farla finita per proteggerli da un debito pericoloso che aveva contratto.

Qualche giorno dopo la sua sparizione trovarono la vettura con cui si era allontanato ad Ancona. E proprio dal porto di quella città, gli inquirenti scoprirono che Adamo si imarcò su un traghetto con un biglietto di sola andata per Patrasso. "Credevo si fosse gettato giù", ha raccontato la sua ex moglie.

Di Adamo non ci fu più alcuna traccia e nel 2015 la Procura di Bologna archiviò il caso. Sino alla svolta.

IL RACCONTO DELLA EX MOGLIE - "Pensavo avesse contratto un debito e non avesse detto niente", ha ripetuto Raffaella. Anche i carabinieri hanno continuato le indagini per scoprire la verità su Adamo. Addirittura, "Io non mi arrendevo all'idea che Adamo fosse morto, a volte mi convincevo di questo. Anche i carabinieri mi dicevano di andare avanti. Ma non credevo che un papà fosse in grado di andarsene", ha continuato Raffaella. La donna dopo anni ha provato anche a chiedere il divorzio ma la pratica era bloccata e, in maniera quasi causale, ha fatto la scoperta: "L'avvocato mi ha chiamato dicendomi che mio marito non era uno scomparso, ma era vivo. Risultava infatti una richiesta a febbraio 2022 all'Aire di essere un cittadino italiano residente in Grecia". 

LE INDAGINI DI CHI L'HA VISTO? – Anche Chi l'ha visto? Ha effettuato le sue ricerche trovando l’uomo e confermando che Adamo è vivo. La storia è stata raccontata proprio nel corso della puntata andata in onda nella serata di mercoledì 20 settembre. "Vi ringrazio perché senza di voi non avrei avuto questa conferma. Dieci anni sono tanti, la testa è sempre lì perché hai sempre una speranza. Quando ti chiamano che scompare una persona, si entra dentro un tunnel di cui non si vede la fine. Per me non è un uomo e non è un padre", ha concluso Raffaella.