Piantedosi sui migranti: "Ventimiglia soffre dei transiti. Stiamo collaborando con la Francia"

Sui nuovi Cpr "resistenze ci saranno, noi dialogheremo con tutti, ovviamente lo faremo cercando però di imporre la linea del Governo", ha affermato Piantedosi

Di: Redazione Sardegna Live

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha dichiarato, al programma 'Cinque minuti' su Rai 1, che " Ventimiglia ha sempre sofferto, soffre dei transiti di migranti. Noi stiamo collaborando con la Francia per il controllo di quella frontiera ed è uno di qui luoghi a cui stiamo dedicando attenzione per la realizzazione di una di quelle strutture che abbiamo in animo di dedicare proprio per contenere il fenomeno ".

Sui nuovi Cpr " resisenze ci saranno, noi dialogheremo con tutti, ovviamente lo faremo cercando però di imporre la linea del Governo ", ha affermato ancora Piantedosi, ricordando che " c'è già una pianificazione che il Viminale stava facendo di individuazione sul territorio di strutture che potrebbero essere abbastanza idonee ". " Avevo chiesto ai prefetti almeno una per ogni regione, le proposte stanno arrivando, le stiamo valutando ". Saranno prese in considerazione anche le isole deserte? " Non c'è nessun pregiudizio rispetto alla tipologia, isole o non isole ", ha risposto il ministro.