Coronavirus. Sting dedica una canzone all'Italia: “È il mio Paese preferito, mi manca”

Il video inviato a Pascal Vicedomini pubblicato su Facebook

Di: Redazione Sardegna Live

“Molti di voi sono separati dalle persone che amano. Questa canzone parla di loro”, il cantante Sting dedica una canzone all’Italia in un video inviato a Pascal Vicedomini e pubblicato su Facebook nel quale parla di quanti hanno una sedia vuota accanto a loro perché ha parenti lontani in questo momento di difficoltà e isolamento dovuti al Coronavirus. “Mi manca il mio Paese preferito - dice l'artista inglese - e mi manca la mia bella casa in Toscana”.