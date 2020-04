Speranza: "Confermata proroga fino al 13 aprile"

"I dati migliorano ma sarebbe un errore cadere in facili ottimismi"

Di: Redazione Sardegna Live

Il ministro della Salute Roberto Speranza, durante l'informativa in Senato sulla situazione coronavirus in Italia, ha dichiarato: "I dati migliorano ma sarebbe un errore cadere in facili ottimismi. L'allarme non è cessato e per questo è importante mantenere fino al 13 aprile tutte le misure di limitazioni economiche e sociali e degli spostamenti individuali".

Per il ministro della Salute è essenziale non abbassare la guardia: "Gli esperti dicono che siamo sulla strada giusta, e che le misure drastiche adottate iniziano a dare risultati. Ma sarebbe un errore imperdonabile scambiare questo primo risultato per una sconfitta definitiva del covid, è una battaglia lunga, e non dobbiamo abbassare la guardia". La ripresa, conclude, "sarà prudente e graduale".