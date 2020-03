Coronavirus. Uno studio svela le possibili date dell’azzeramento dei contagi in Italia

Le previsioni regione per regione le ha pubblicate l’Eief

Di: Redazione Sardegna Live

L’Istituto Einaudi (Einaudi Institute for Economics and Finance - Eief) ha fornito le presunte date sull’azzeramento dei contagi. Lo studio è stato effettuato sulla base dei dati forniti ogni giorno alle 18 dalla Protezione civile e stimandone le variazioni quotidiane e la loro evoluzione nel tempo. L’Eief è un centro di ricerca universitaria di Roma sostenuto dalla Banca d’Italia, ma del tutto indipendente. L’intento è quello di formulare le prime proiezioni attendibili sulla data nella quale l’Italia arriverà a raggiungere quota zero nei nuovi contagi registrati. Dati verranno rivisti e ripubblicato ogni sera sul sito dell’Eief, dopo gli aggiornamenti della Protezione civile.

Le date presunte del contagio zero riguardano tutte le regioni Italia. In tre di queste però lo studio è ancora in corso. Secondo i risultati emessi alcune regioni sono ormai agli sgoccioli: in Trentino Alto Adige la soglia di zero nuovi contagi dovrebbe essere il 6 aprile, in Basilicata il 7, Valle d’Aosta l’8, mentre in Puglia ci si dovrebbe arrivare il 9 aprile. Per le regioni più colpite d’Italia potrebbe invece volerci più tempo.



Il Veneto e il Piemonte arriverebbero al giorno-zero tra il 14 e il 15 aprile, la Lombardia il 22 e l’Emilia Romagna il 28. Per il Lazio la direzione di marcia indica un obiettivo al 16 aprile, pochi giorni prima di Calabria (il 17) e Campania (il 20). Ultima a raggiungere l'obiettivo sarebbe la Toscana, la regione dove la curva si sta piegando più lentamente, con una soglia-zero prevista per il 5 maggio. Le previsioni per Sardegna, Marche e Molise sono ancora in elaborazione perché il numero di dati non è sufficiente per stime attendibili.





Poiché le regioni sembrano dirette verso il giorno-zero in tempi anche molto diversi, con uno scarto addirittura di quattro settimane fra la prima e l’ultima, gli autori hanno avanzato una proposta: utilizzare i primi territori a zero contagi per tentare sperimentazioni sulle modalità più sicure di procedere a riaperture graduali delle imprese e della vita civile. Queste previsioni hanno un senso solo se le misure restrittive verranno rispettate e fatte rispettare.