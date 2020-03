Sequestro dei conti correnti. Onorato: "Indignazione e incredulità"

E' scontro dopo il sequestro dei conti correnti di Cin e il blocco deciso da Tirrenia

Di: Redazione Sardegna Live

E' scontro tra Vincenzo Onorato e i commissari di Tirrenia in seguito al sequestro dei conti correnti di Cin che ha portato al blocco dei collegamenti Tirrenia verso Sardegna, Sicilia e Isole Tremiti.

L'armatore parla di "atto di insensibilità non nei miei confronti ma nei confronti del Paese in un momento come quello che stiamo attraversando". "Indignazione, incredulità e sconcerto" sono i sentimenti provati da Onorato.

"Per le nostre navi è la paralisi - prosegue -. In questo periodo, stiamo trasportando alimentari e prodotti farmaceutici, bombole d'ossigeno. Ci stanno chiamando, preoccupati dalle Isole, dalla Sardegna, dalla Sicilia ma noi non possiamo fare niente. E' questo quello che volevano i commissari? Questa decisione mi lascia senza parole. Ora la politica deve fare la sua parte".