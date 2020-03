Coronavirus. Prete benedice l’Eterno riposo recitato in tv da Salvini insieme alla D’Urso

Don Caccia: “Da parente di una delle vittime il mio grazie”. Il sacerdote bergamasco ha perso il cugino per Covid-19, ha avuto un bellissimo pensiero cristiano.

Di: Redazione Sardegna Live

L’eterno riposo recitato in tv da Salvini ha ottenuto la benedizione di un prete del bergamasco che ha perso un cugino a causa del Covid-19.

“Da parente di una vittima del virus chiamo subito Salvini per ringraziarlo della preghiera per le vittime in televisione. È uscito con le sue gambe per andare al pronto soccorso ed è tornato in una urna cineraria. Questi morti sono morti senza pietà, Matteo ha fatto un bellissimo gesto cristiano. Che importa se lo ha fatto in un talk show, tanto più con il consenso di chi conduceva”, dice all'Adnkronos don Ermanno Caccia.

Il sacerdote ha aggiunto: “Fa specie che se si prendono le pentole e i coperchi e si canta Azzurro nessuno si straccia le vesti quando nel mio paese della bergamasca, Dalmè, abbiamo qualcosa come settemila morti. Quindi, ben venga Matteo e la sua preghiera in tv, non deve fare problema chi recita una preghiera per questi morti dimenticati”.

Il sacerdote conclude dicendo: “Ringrazio Salvini come parente di una vittima per il rispetto Cristiano che ha avuto nei confronti di persone alle quali non si è potuto fare nemmeno un funerale. Matteo fa anche errori, ma questa mi sembra una cosa da elogiare. Anzi ora gli mando un messaggio per ringraziarlo”. Il sacerdote bergamasco era stato costretto a dimettersi tempo fa dal giornale diocesano della ex diocesi per avere elogiato il leader leghista.