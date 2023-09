Quali sono i vantaggi di acquistare elettrodomestici da cucina online?

Una pratica sempre più diffusa poiché offre una serie di vantaggi di natura pratica, economica e logistica

Di: Redazione

Il boom dello shopping online ha “contagiato” tutti i consumatori e non c’è un solo settore in cui non sia possibile effettuare acquisti sul web. Oggi si possono anche acquistare elettrodomestici da cucina online, una pratica sempre più diffusa poiché offre una serie di vantaggi di natura pratica, economica e logistica.

Gli shop online rispetto ai negozi fisici hanno meno spese da sostenere, grazie alla digitalizzazione dei servizi, quindi possono offrire prezzi più competitivi. Inoltre sono state rinforzate le procedure per tutelare maggiormente la privacy degli utenti e consentire loro di vivere un’esperienza di shopping sicura al 100%.

Chiaramente bisogna stare con gli occhi aperti e fare attenzione a dove si acquista, poiché la “bidonata” è sempre dietro l’angolo. Il consiglio è di rivolgersi a siti affidabili come Freeshop, shop online specializzato nella vendita di elettrodomestici e dispositivi elettronici che mette a disposizione dei consumatori anche un team professionale di assistenza.

Perché acquistare elettrodomestici da cucina online: la convenienza economica

Come già accennato il risparmio economico è uno dei motivi principali che spinge molte persone ad acquistare gli elettrodomestici online.

Bisogna partire dal presupposto che gli eshop, a differenza dei negozi fisici, non necessariamente devono esporre i prodotti in uno spazio fisico e quindi hanno a disposizione molti più pezzi. Questo significa che possono proporre un’offerta più ampia e variegata, ma anche che possono applicare maggiori sconti.

I vantaggi da un punto di vista pratico

Quando si acquista un elettrodomestico ci sono due opzioni di consegna:

al piano : l’articolo viene consegnato e trasportato fin dentro casa;

: l’articolo viene consegnato e trasportato fin dentro casa; fronte strada: l’articolo viene consegnato fuori al portone o fuori al cancello.

La consegna al piano a meno che non ci siano apposite promozioni è a pagamento, ma lo è anche quando si acquista nei negozi fisici. Questa è una soluzione indicata quando si acquistano elettrodomestici pesanti e ingombranti.

In alternativa c’è la consegna fronte strada, generalmente gratuita, indicata invece quando si tratta di piccoli elettrodomestici. Il consumatore ha quindi la massima libertà di scelta per uno shopping personalizzato e plasmato secondo le sue esigenze.

Occhio alle recensioni

Nei negozi di elettronica le recensioni devono essere monitorate con grande attenzione. Ormai è una prassi sempre più consolidata, in tutti i settori, leggere i feedback e le recensioni dei clienti che hanno precedentemente provato quel prodotto.

Si tratta di recensioni affidabili, poiché rilasciate da altri consumatori che non hanno alcun tornaconto personale per rilasciare feedback negativi o positivi. Chiaramente un buon numero di recensioni positive depone a favore dello shop online e invita il consumatore ad acquistare con maggiore serenità.

L’esperienza nei shop online è simile a quelle dei negozi fisici

Gli shop online si sono evoluti a tal punto che l’esperienza d’acquisto risulta simile quasi in tutto e per tutto ai negozi online.

Innanzitutto gli shop online sono suddivisi per reparti, così i consumatori possono visualizzare e analizzare i prodotti di loro interesse ordinatamente senza essere rimbalzati da una pagina all’altra. Inoltre gli stessi articoli sono corredati di una scheda prodotto estremamente minuziosa, con tutte le specifiche caratteristiche tecniche e diverse foto di ottima qualità che mostrano l’elettrodomestico da varie angolazioni. Si ha quasi la sensazione di poter toccare con mano l’articolo desiderato, proprio come nei negozi fisici.

E poi si può contare su un servizio di supporto 24h per ricevere utili informazioni e preziosi consigli. Molti e-commerce mettono a disposizione un assistente che, via chat, fornisce al cliente tutto il supporto di cui ha bisogno. L’assistenza è garantita in qualsiasi ora del giorno, anche di notte, grazie ai chatbot che riescono a fornire ai clienti le informazioni più rilevanti e pertinenti.

La politica dei resi

Infine è importante conoscere il diritto di recesso, regolamentato dal decreto legislativo n. 21/2014, che stabilisce le modalità di reso. Ogni azienda potrebbe però avere una politica di reso diversa, perciò è opportuno informarsi bene sulle modalità di reso per evitare di incappare in qualche “fregatura” o di ritrovarsi in situazioni poco piacevoli, come la consegna dell’elettrodomestico del colore sbagliato, che a loro volta rischiano di sfociare in liti e contenziosi legali.