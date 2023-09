Trasporti, Enac: "Nel mercato aereo c'è un oligopolio, serve un intervento normativo"

"Siamo tornati ai tempi di Meridiana e Alitalia in Sardegna", ha concluso Di Palma

Di: Redazione Sardegna Live

Pierluigi Di Palma, presidente dell'Enac, ha commentato durante un'audizione in Senato il decreto asset: "Nel mercato aereo assistiamo a un fenomeno in cui si creano oligopoli , in particolare nel caso di Ryanair che ha comprato altre compagnie come Air Malta, ma anche di altri, e quindi è evidente che non è più un mercato libero , ma c'è imposizione del prezzo e poca tutela del consumatore".

"Siamo tornati ai tempi di Meridiana e Alitalia in Sardegna quindi un intervento normativo è assolutamente necessario. E' evidente che il Parlamento dovrà introdurre interventi migliorativi per evitare la censura comunitaria imponendo la possibilità del consumatore di conoscere i prezzi in anticipo", ha concluso Di Palma.