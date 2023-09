Liliana Segre compie 93 anni: gli auguri del mondo della politica

Compleanno in famiglia a Pesaro per la senatrice a vita

Di: Redazione Sardegna Live

Liliana Segre ha festeggiato i suoi 93 anni a Pesaro, dove sta trascorrendo le vacanze estive, insieme ai tre figli e ai nipoti. Un compleanno in tranquillità per la senatrice a vita.

ll presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso in un telegramma i suoi auguri di buon compleanno. "La sua testimonianza è preziosa per noi tutti e in particolare per i giovani", le ha scritto la premier Giorgia Meloni in un telegramma di auguri.

Deportata ad Auschwitz nel 1944, su un treno partito dalla stazione Centrale di Milano, trasferita poi nel campo tedesco di Malchow, Segre sopravvisse fino alla liberazione il primo maggio 1945, una dei soli venticinque bambini che uscirono vivi da Auschwitz.

Tornare alla vita 'normale', ha raccontato più volte, non fu facile. In questo la aiutò Alfredo Belli Paci. Lo conobbe nel 1948 a Pesaro, dove era in vacanza, e lo sposò nel 1951. Nacquero così i tre figli, Alberto, Luciano e Federica. Solo dagli anni '90 trovò la forza di testimoniare nelle scuole l'orrore vissuto.