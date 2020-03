La Juve taglia stipendi a Sarri e calciatori

I bianconeri rinunceranno a un importo pari alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno

Di: Redazione Sardegna Live

La Juve ha raggiunto un’intesa con calciatori e allenatore per un taglio dei compensi a causa dell’emergenza coronavirus che ha completamente bloccato l’attività sportiva.

Secondo l'accordo Sarri e i suoi ragazzi rinunceranno a "un importo pari alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020", circa un terzo dello stipendio annuo, con un risparmio per il club di "circa 90 milioni".

"Nelle prossime settimane saranno perfezionati gli accordi individuali con i tesserati, come richiesto dalle normative vigenti — si legge in una nota —. Qualora le competizioni sportive della stagione in corso riprendessero, la società e i tesserati negozieranno in buona fede eventuali integrazioni dei compensi sulla base della ripresa e dell’effettiva conclusione delle stesse. Juventus desidera ringraziare i calciatori e l’allenatore per il senso di responsabilità dimostrato in un frangente difficile per tutti".