L’amore ai tempi del Coronavirus, come far sopravvivere i sentimenti alla quarantena

Valeria Randone, specialista in psicologia e sessuologia clinica: “Amore non è solo amare”

Di: La Stampa

Sono giorni pericolosi e lenti. Intrisi di attesa, di preoccupazione e di deprivazione. Il coronavirus, in maniera altamente democratica, ci ha portato via tanti tasselli davvero importanti per la nostra vita intima. Li ha temporaneamente derubricati dal nostro quotidiano, mettendo a dura prova l’intimità e l’affettività. L’amore ha bisogno di pelle e di sensi, di corpo e di condivisione; ingredienti caldamente sconsigliati durante questa fase così delicata e fragile delle nostre vite.

Il virus ha modificato la regia amorosa dei nostri incontri e ci ha impedito di fruire dell’intimità e del partner, dei baci e dell’altro, facendoci sprofondare in un clima di diffidenza e controllo. Di ansia che diventa fobia, e di paura che diventa angoscia.

I gesti che solitamente comunicano più di mille parole, in un momento di carestia sensoriale e di evitamento fobico dell’altro, devono stare a riposo e lasciare il posto alle parole e alla prudenza. Oggi, dimostrare quanto provato senza baci e carezze, e per di più a distanza, diventa faticoso e complicato. Le parole devono prendere il posto degli abbracci e dei baci e cercare di surrogare l’intimità temporaneamente negata e procrastinata.

Il virus ha messo in pausa gli amori a distanza, e a dura prova i conviventi in crisi e gli amanti. Lavora ai fianchi delle persone sole e duella con la scarsa pazienza degli adolescenti.

Le coppie di conviventi e lo spazio ristretto

La quarantena che ricorda una domenica che non finisce mai o un mese d’agosto dilatato nel tempo, può avere effetti collaterali sugli equilibri delle coppie.

Le situazioni di convivenza forzata slatentizzano verità taciute. Due partner che vivono insieme da poco o da tanto tempo, marito e moglie o due conviventi, hanno organizzato la loro vita di coppia sulla presenza e anche sull’assenza dell’altro.

Sul fare delle cose insieme e sul farne altre senza la presenza dell’altro. Sugli spazi condivisi e gli spazi privati: delle zone riservate dove all’altro non è concesso entrare.

La giusta distanza in amore è assolutamente indispensabile per mantenere un buon equilibrio di coppia, per far sì che la coppia diventi longeva e non asfittica, e per mantenere in vita il desiderio sessuale. Un abuso temporale dell’altro e una convivenza forzata potrebbero facilitare liti frequenti, efferati scambi, sino ad arrivare a una sorta di intolleranza o saturazione psico-fisica.

Gli ambienti condivisi - non tutti possiedono case grandi e ambienti divisibili in funzione delle cose da fare, del bisogno di solitudine o dell’umore - diventano generatori di tensione e di ansia. “Ansia da condivisione”, tanto rischiosa e altrettanto frequente di quella da separazione.

Amanti: vivere la distanza tra paure e ansie

Gli amanti, coloro che si amano ma che sono partner di altri partner, vivono la quarantena da coronavirus come uno strazio, un’ulteriore sofferenza che si va a sommare alle altre da “non scelta”. Subiscono la schizofrenogena scissione data da una costante separazione, resa assoluta dalla quarantena. Un condizione di carestia di spazio e di tempo, rinchiusi in una casa ma con il cuore altrove. Questa apnea sensoriale diventa dispensatrice di quote di sofferenza e insofferenza, di paure di poter perdere il partner amato e del domani. La coabitazione con il partner ufficiale rende oltremodo difficoltosa la spontaneità, le telefonate e le chat, la solita condivisione di molti istanti del quotidiano, che stemperano la tensione e la sofferenza e che scaldano il cuore. Le giornate diventano interminabili e silenti: ricordano un fine settimana che stenta a diventare lunedì.

Durante il fine settimana, ad agosto, per le festività e le quarantene, l'intensità del sentimento lascia il posto alla solitudine, alla paura dell'abbandono, terreno fertile per il sopraggiungere della gelosia e dell'insicurezza; compagne di viaggio degli amori altri, nonché pessime consigliere del cuore.

Fidanzati e adolescenti: due case, due cuori