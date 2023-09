Scippatore viene pestato e denuncia i suoi aggressori: “Chiedo scusa all’anziana”

Gli inquirenti sono al lavoro per identificarli

Di: Alessandra Leo, foto TgCom24

Tentativo di scippo ai danni di una donna anziana nel quartiere Quarticciolo a Roma. Il responsabile, un 36enne indiano da 9 mesi in Italia senza impiego né fissa dimora, è stato pochi istanti dopo violentemente pestato e per questo ha denunciato i suoi aggressori. La notizia è stata riportato da TgCom24.

“Chiedo scusa per quanto fatto alla signora anziana, non volevo fare del male a nessuno", ha detto il 36enne durante l'udienza in tribunale, dove il giudice ha applicato nei suoi confronti la misura del divieto di dimora nella Capitale.

I carabinieri, intanto, sono al lavoro per identificare gli aggressori. Acquisito anche il video, finito in rete e diventato virale in poche ore, che ha ripreso tutte le fasi dell'aggressione.