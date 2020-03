Coronavirus. 400 tamponi nasali buttati per strada

Forse carico perso durante il trasporto. Indagano i carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Trovate a bordo strada quattro scatole contenenti circa 400 tamponi nasali utilizzati per effettuare i test del Covid-19. A dare l’allarme è stato un automobilista che ha notato i tamponi sparsi sull’erba e ha immediatamente contattato i carabinieri. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi vicino Brescia.

I militari della stazione di Bedizzole hanno rinvenuto e recuperato quattro scatole contenenti circa 400 tamponi nasali per covid-19 prodotti dalla ditta Copan Flock Technologies srl che opera nel Bresciano. Il materiale regolarmente sigillato nelle rispettive confezioni, sparso lungo la via statale nel comune di Calcinato, è stato probabilmente perso inavvertitamente durante il trasporto. Sono in corso gli accertamenti per capire cosa sia realmente accaduto.