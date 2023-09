Cadavere in un carrello della spesa: è di un uomo ucciso a colpi d'arma da fuoco

Il corpo trovato in zona Tor Cervara, a Roma

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

Il cadavere di un uomo di colore è stato trovato intorno alle 13.30 in via Raffaele Costi in zona Tor Cervara a Roma, da una volante che faceva rientro in commissariato. Sul caso indaga la Polizia. Sul corpo ci sarebbero due ferite compatibili con colpi di arma da fuoco.

Quanto avvenuto oggi a Tor Cervara ricorda il tragico ritrovamento di Michelle Maria Causo, la 17enne uccisa e messa anche lei in un carrello, due mesi fa a Primavalle, sempre nella Capitale.