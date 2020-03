Scontro tra due volanti della polizia nella città deserta

Nell'incidente nessun agente è rimasto ferito

Di: Redazione Sardegna Live

L’incidente è avvenuto nel cuore della città deserta. Due volanti della polizia, una Fiat Bravo e una Seat Leon si sono scontrate, ieri pomeriggio, al termine di un inseguimento che ha coinvolto diverse auto. L’incidente è avvenuto in una insolita Milano deserta nel piazzale Maciachini. Il tutto è iniziato intorno alle 17, tra viale Jenner e Maciachini quando, un uomo di 45 anni ha rubato degli oggetti da un'automobile ferma al semaforo.

La volante "Accursio Bis", ha assistito alla scena e ha iniziato l’inseguimento del ladro a bordo dello scooter lungo la circonvallazione. Durante l’operazione per fermare il ladro, due delle volanti impegnate (se ne sono aggiunte diverse durante l'inseguimento) si sono scontrate frontalmente senza danni per gli agenti a bordo. Il ladro è stato poi bloccato tra via Valtellina e viale Stelvio, accompagnato in questura.