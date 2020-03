Coronavirus, Pregliasco: "Origine naturale, nessun complotto"

"Non è nato in laboratorio". Ecco perchè

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

"Il virus ha origine in laboratorio? Assolutamente no". Sono le parole del virologo Fabrizio Pregliasco ad Agorà. "Diversi articoli, anche recentemente pubblicati, che confrontano le sequenze genetiche dimostrano un'origine naturale. C'entrano i pipistrelli, lo sapevamo. Questo virus alberga in diverse specie animali, tutto ciò è plausibile con un fatto naturale", aggiunge.

Pregliasco evidenzia che la trasmissione del Tg3, realizzata nel 2015 e tornata ora alla ribalta, "riportava studi contestati per la loro pericolosità. In un'ottica di un complottismo che vuol trovare situazioni per creare fake news", il contesto attuale si rivela "un ottimo terreno di coltura. A Wuhan, oltretutto, c'è un laboratorio di alta sicurezza nel quale si studiano diversi virus pericolosi. Ma nell'immaginario comune si fa 2+2 e si arriva a questa conclusione".