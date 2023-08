Il granchio blu protagonista dell'estate 2023: 8 italiani su 10 lo conoscono

Fedagripesca: “Rischiamo di avere cozze e vongole d'importazione”

Di: Redazione Sardegna Live

Il granchio blu è decisamente il protagonista-nemico dell'estate 2023: otto italiani su dieci lo conoscono e sanno che è una minaccia per le specie ittiche locali.

È quanto emerge da un sondaggio online di Fedagripesca-Confcooperative, come fa sapere all'ANSA, nell'evidenziare che l'invasione della specie aliena è diventata un tema molto popolare, discusso sotto l'ombrellone come al ristorante anche perchè ora è arrivato in molte pescherie.

Spopolano, infatti, sul web video per sapere tutto di questo granchio proveniente dall'Atlantico, con diversi tutorial che spiegano anche come pescarlo a livello amatoriale.

"Ogni contributo per ridurre questa specie altamente invasiva è da apprezzare - afferma Fedagripesca-Confcooperative, pioniera nell'averne segnalato oltre un anno fa la presenza e aggiuinge - dobbiamo fare fronte comune anche alla luce dell'individuazione da parte del Cnr-Irbim del Portunus segnis nel mar Adriatico".

Il rischio ribadito da tempo da Fedagripesca è la perdita cospicua di cozze e vongole italiane, visto che l'epicentro di questo cataclisma si trova tra l'Emilia Romagna e il Veneto, luoghi d'eccellenza di queste produzioni divorate dal granchio blu.

"Non vorremmo che a Natale sulle nostre tavole ci fossero solo prodotti di importazione", concludono dall'associazione, che auspica fortemente che si possa creare una filiera gastronomica per trasformare queste presenze in una risorsa a tutto campo. Certo ci vorrà del tempo ma oggi dobbiamo fare i conti con la realtà e quindi sostenere i produttori e tutelare le nostre produzioni".