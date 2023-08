Bimbo muore dopo puntura di un calabrone: i suoi organi salvano 5 vite

Il trapianto di organi da un bambino tedesco di 9 anni, morto dopo la puntura di un calabrone nell'Alessandrino, ha permesso di salvare cinque vite

Di: Arianna Zedda

Il trapianto di organi da un bambino tedesco di 9 anni, morto dopo la puntura di un calabrone nell'Alessandrino , ha permesso di salvare cinque vite .

Il cuore è stato trapiantato a un piccolo paziente a Bologna, i polmoni a un bambino a Padova. Mentre i reni su due adulti a Torino e il fegato, invece, è andato a un uomo piemontese affetto da cirrosi.

Particolarmente difficile, da un punto di vista sia tecnico sia logistico, è stato proprio il trapianto di fegato . L'organo del bambino aveva patito un danno ischemico protratto, dopo più di un'ora di arresto cardiaco, e non si erano individuati candidati pediatrici in lista idonei per riceverlo. L'organo è stato quindi trapiantato in un paziente adulto di piccola taglia, affetto da cirrosi ed ormai cronicamente ricoverato alle Molinette di Torino per uno stato di encefalopatia epatica cronica. L'intervento, durato più di 12 ore, è stato eseguito dal professor Renato Romagnoli e dalla sua équipe. A meno di 24 ore dall'operazione, il decorso del ricevente del trapianto di fegato nella terapia intensiva, diretta da Roberto Balagna, risulta ad ora privo di complicazioni.