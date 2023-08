A cosa servono le slide e quanto incidono sulla comunicazione

Facilitano notevolmente la trasmissione di informazioni

Di: Redazione

La comunicazione, nella sua essenza, è l'atto di trasmettere un messaggio da un emittente a uno o più riceventi. Mentre nella storia umana questo compito è stato realizzato principalmente attraverso il linguaggio verbale e scritto, il mondo moderno ha visto l'emergere di nuovi strumenti e tecniche di presentazione. Uno degli strumenti più potenti e ubiqui di questo genere sono le slide.

Le slide facilitano notevolmente la trasmissione di informazioni, e il fatto che vengano usate anche a scopo didattico con i bambini ne è una chiara dimostrazione. Ovviamente la qualità delle slide – che si può aumentare attraverso il supporto di estensioni per il software PowerPoint, vedi quella presente nel sito mauriziolacava.com – deve essere di livello altamente professionale quando le presentazioni sono destinate a un pubblico adulto (specialmente in ambito lavorativo).

Una breve storia della slide

Il termine "slide" evoca immediatamente l'immagine di una diapositiva. Originariamente, si trattava di lucidi proiettati su uno schermo mediante una lavagna luminosa.

Con l'avvento della tecnologia digitale, la diapositiva ha assunto una forma nuova e più versatile, utilizzata principalmente nei software di presentazione come Microsoft PowerPoint, Google Slides o Apple Keynote.

Proprio con l’avvento del digitale e di diversi programmi che hanno facilitato l’impiego delle slides è stato possibile sfruttarle in modo ottimale nell’ambito della comunicazione aziendale, ma anche in quella accademica, nei corsi e perfino direttamente all’interno della comunicazione digitale, nei video di formazione e non solo!

Infatti, non è insolito vedere l’uso delle slides anche sui social network come TikTok o YouTube, per riuscire a facilitare la comprensione degli argomenti trattati, migliorare la comunicazione e dare un diverso impatto visivo a ciò che si sta raccontando o spiegando.

La finalità delle slide nella comunicazione

Ma qual è lo scopo di queste diapositive e quanto influenzano effettivamente la comunicazione? A prima vista, le slide servono come supporto visivo durante una presentazione. Mantengono l'attenzione del pubblico e forniscono ulteriori dettagli o esempi che possono non essere espressi verbalmente. Le slide possono illustrare concetti complessi, sottolineare punti importanti e fornire una struttura visiva alla narrazione.

L'impatto delle slide sull'efficacia comunicativa

L'efficacia delle slide non può essere sottolineata abbastanza. L'essere umano è una creatura visiva. Ricerche hanno dimostrato che il 65% di noi sono apprendenti visivi, il che significa che elaboriamo e memorizziamo meglio le informazioni quando sono presentate visivamente piuttosto che solo attraverso l'udito. Pertanto, una presentazione ben progettata può rendere una comunicazione non solo più interessante, ma anche più memorabile.

Ma c'è una linea sottile tra una presentazione efficace e una che distrae. Una slide sovraccarica di informazioni, o peggio, piena di effetti visivi inutili può confondere l'audience piuttosto che aiutarla.

Quindi, mentre le slide hanno il potere di potenziare una presentazione, è essenziale che siano progettate con cura e precisione.

Le slide come estensione del narratore

È fondamentale ricordare che le slide dovrebbero agire come un'estensione del narratore, non sostituire la narrazione. L'oratore rimane il fulcro della presentazione. Le slide sono lì per sottolineare, illustrare e arricchire il suo messaggio.

Quando ben fatte, le slide possono migliorare la comprensione dell'audience, rendere la comunicazione più efficace e dare all'oratore maggiore sicurezza nella consegna.

Design e contenuto: l'arte di equilibrare

Il design delle slide è tanto un'arte quanto una scienza. L'utilizzo di colori, tipografie e grafica appropriati può rendere una slide attraente e mantenere l'attenzione del pubblico. Tuttavia, è essenziale assicurarsi che il design serva il contenuto, e non viceversa.

Una presentazione visivamente accattivante ma priva di contenuto solido avrà un impatto minimo. Allo stesso modo, una slide piena di informazioni valide ma presentata in modo caotico o noioso potrebbe perdere il suo impatto.

Le slide, dunque, quando usate correttamente, possono trasformare una presentazione da buona a eccezionale. Incidono profondamente sulla comunicazione, rendendo le informazioni più accessibili, comprensibili e memorabili.

Tuttavia, è essenziale che le slide siano ben progettate e ben integrate con la narrazione dell'oratore. In questo modo, assicurano che il messaggio non solo venga sentito, ma anche compreso e ricordato.