Stop al Reddito di cittadinanza: in arrivo oltre 32mila messaggi dall'Inps

Da settembre a dicembre ne saranno inviati altri 40mila

Di: Redazione Sardegna Live

Niente più reddito di cittadinanza. Per i 32.850 percettori considerati occupabili (senza componenti disabili, minori o over 60 in famiglia e non presi in carico dai servizi sociali) è in arrivo il messaggio Inps.

Avranno l'assegno sospeso da settembre dopo la fruizione di sette mesi nel 2023. Così recita il messaggio che sarà inviato a partire da oggi: "Gentile utente, il 31 agosto terminerà il suo periodo di fruizione del Rdc. Dal primo settembre parte la nuova misura Supporto Formazione e Lavoro. Info e Faq sui siti Inps e Ministero Lavoro".

E' stato il direttore centrale della comunicazione dell'Inps, Diego de Felice, a comunicare l’imminente arrivo dell'sms di stop. Altri 40mila saranno inviati da settembre a dicembre. Nel complesso saranno circa 240mila i nuclei ai quali verrà comunicata la sospensione della misura.