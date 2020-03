Scenetta divertente ai tempi del Coronavirus: Sacerdote celebra messa in streaming ma attiva per sbaglio i filtri

Il sacerdote ha celebrato la messa in diretta utilizzando il suo cellulare

Di: Redazione Sardegna Live

In tutto il Paese i sacerdoti stanno sfruttando la tecnologia per stare vicino ai fedeli e celebrare messa tramite l’utilizzo dei loro cellulari e i profili Facebook. Ma qualcuno non va proprio d’accordo con smartphone e social.

È il caso del sacerdote di Polla in provincia di Salerno che, all’inizio della funzione religiosa ha inavvertitamente inserito i filtri. Il risultato è davvero divertente.