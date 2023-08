Meloni in vacanza, pranzo a base di granchio blu e auguri agli sposi

La foto postata dal ministro per le Risorse agricole e la sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida

Di: Adnkronos

Interviste alla vigilia di ferragosto, poi vacanze rigorosamente in forma privata e con basso profilo per il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, tra Puglia e Albania, senza che venissero diffuse dichiarazioni e immagini. A rompere il riserbo, dopo le precisazioni sul saldo del conto non pagato dai turisti italiani in terra albanese, oggi una foto e un breve video.

Nel primo caso, postata dal ministro per le Risorse agricole e la sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, l'immagine ritrae la premier con un vassoio e sotto la didascalia: "Oggi mangiamo granchio blu! Eccezionale". Un riferimento al crostaceo onnivoro che ha messo in crisi l'industria ittica soprattutto nel mar Adriatico e che è stato oggetto di un recente decreto legge del Governo.

Nel secondo caso invece un video di congratulazioni a due sposi, Cosimo Nardelli e Miriam Palumbo, il primo molto vicino a Luigi Caroli, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che cura ogni dettaglio organizzativo delle vacanza pugliese della premier.