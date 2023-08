La corrente la trascina via col fratello, lei muore per provare a salvarlo

Il dramma sotto gli occhi del padre, che essendo troppo distante non è potuto intervenire

Di: Redazione Sardegna Live

Si trovava in acqua col fratello 14enne e la sorella 17enne, sopra un materassino. Pochi secondi e la corrente li ha portati a circa 30 metri dalla riva. Anna Lorenzi, ventenne di Verona, è morta a Garda, in località Corno, per cercare di salvare il fratellino.

Il 14enne ha infatti iniziato ad annaspare per la fatica del tragitto. La sorella è allora intervenuta in suo soccorso tentando di sorreggere il suo corpo, fino a quando non è sparita fra i flutti. Troppo distanti i tre fratelli perché il padre, che li sorvegliava, potesse intervenire tempestivamente.

Le grida disperate d'aiuto sono state sentite fino a riva. Due ragazzi sono intervenuti salvando il fratello, mentre la 20enne non è più riemersa. Dopo pochi minuti il suo corpo è stato recuperato, con la giovane che era finita in una conca del fondale a sei metri di profondità.

Inutili tutti i tentativi di rianimazione. Sul luogo dell'incidente si sono recati gli uomini della capitaneria di porto e i sanitari del Suem con una idroambulanza, oltre ai vigili del fuoco che dall'alto con un elicottero hanno perlustrato l'area.