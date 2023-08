La benzina resta alta, oltre i 2 euro al self in autostrada

I dati medi diffusi dal Mimit, gasolio a 1,928 euro

Di: Redazione Sardegna Live

La benzina è stabile oggi ma resta comunque su livelli elevati. Secondo l'aggiornamento quotidiano del Mimit la verde al self in autostrada è a 2,019 euro al litro, il gasolio (sempre modalità self) a 1,928 euro.

Il gpl servito a 0,842 euro, il metano a 1,528 euro.

Tra e regioni la benzina verde in self più a buon mercato si trova nelle Marche con un prezzo medio di 1,924 euro al litro, la più costosa in Puglia e Basilicata (1,968 al litro). In provincia di Bolzano si registra il prezzo più elevato a 1,982.