Donna uccisa accoltellata: fermato l'ex compagno

I primi ad accorrere sul posto alcuni abitanti della zona che hanno sentito le urla strazianti della vittima

Di: Redazione Sardegna Live

Sono stati alcuni abitanti della zona, richiamati dalle urla strazianti della vittima, i primi ad accorrere sul luogo dell'omicidio di Anna Scala. La 56enne è stata assassinata con alcune coltellate alla schiena a Piano di Sorrento. "E' stato terribile, una scena veramente straziante", il racconto interrotto dalla commozione dei testimoni che l'hanno trovata esanime in strada.

La donna, che risiedeva a Vico Equense, faceva la parrucchiera a domicilio e si trovava a Piano di Sorrento per un appuntamento di lavoro. Una donna ha raccontato di aver visto un uomo tutto vestito di nero, con il capo coperto da un cappellino che si è allontanato rapidamente in scooter proprio mentre veniva trovato il cadavere della donna. L'arma del delitto sarebbe un coltello da cucina che i carabinieri avrebbero ritrovato in un vicino giardino dove era stato lanciato.

I militari, dopo poche ore, hanno individuato l'uomo indiziato dell'omicidio: è l'ex compagno della donna, un 54enne. In tarda serata è stato sottoposto a fermo per omicidio premeditato poiché avrebbe confessato il delitto.