Coronavirus. Morta la mamma di Alex Baroni: aveva contratto il Covid-19

L'annuncio è stato dato su Facebook dalla nipote: "Ha preso il coronavirus e stanotte ha raggiunto il suo Alex”.

Di: Redazione Sardegna Live

Il Coronavirus si è portato via anche la mamma del cantante Alex Baroni, deceduto nel 2002 a causa di un incidente stradale. A darne notizia è la nipote di Marina Marcelletti, ennesima vittima del virus. “Finora solo numeri – scrive la ragazza - Li leggi, e forse l’istinto alla vita ti fa pensare che quella cosa non ti toccherà mai. Parlare del proprio dolore sui social è cosa complicata e discutibile lo so. Ma per una volta infrango la regola" scrive Valeria Frasca, aggiungendo un nome e un volto alla lista delle vittime del coronavirus. "Aveva una treccia lunghissima ed era la donna più solare e positiva che io abbia mai conosciuto. Perse un figlio tanti anni fa, qualcuno di voi forse lo ricorderà, faceva il cantante. Il suo nome era Alex Baroni”.

Era il 19 marzo del 2002 quando Alex Baroni è rimasto vittima di un incidente con la sua moto. Entrato in coma, è morto qualche settimana dopo, la mattina del 13 aprile. Aveva 35 anni.

Tra i messaggi di cordoglio anche quello della cantante Giorgia, ex compagna di Alex,: "Ciao Marina, ora siete insieme”, ha scritto su Twitter. Mentre sul profilo Facebook ha scritto “Ciao Marina, voglio pensarti col tuo adorato figlio adesso, a ridere della follia della vita, che donna eccezionale sei stata”.