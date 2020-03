Barista muore di Covid-19. Gli sciacalli svaligiano il bar

Di: Redazione Sardegna Live

Il proprietario di un bar è deceduto dopo aver contratto il Covid-19. Sulla porta d’ingresso del locale un cartello “chiuso per lutto”. Gli sciacalli sono entrati in azione e hanno svuotato il locale. Il fatto è accaduto un paio di giorni fa a Caldari di Ortona (in provincia di Chieti).

Davanti alla porta del bar Mascitti c’erano mazzi di fiori e biglietti di cordoglio per la morte di Maurizio, 58 anni, a cui il Coronavirus non ha lasciato scampo. Ignoti si sono introdotti nel locale e hanno portato via bottiglie di alcolici e super alcolici e dolci. Sul fatto indagano i carabinieri.