Buone notizie da Cremona: si risveglia dalla terapia intensiva, prima volta in 30 giorni

Una paziente colpita da coronavirus ha finalmente rivisto la luce

Di: Redazione Sardegna Live

Per la prima volta in 30 giorni, all’ospedale di Cremona una paziente colpita da coronavirus e ricoverata in terapia intensiva si è finalmente svegliata. “Stamattina Laura (il nome è di fantasia) si è risvegliata nella terapia intensiva di Cremona. E’ la prima volta che accade da 30 giorni”, racconta in un post su Facebook l’Asst di Cremona.