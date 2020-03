Coronavirus. Paulo Dybala e la fidanzata Oriana positivi al Covid-19. “Siamo asintomatici, stiamo bene”

Il calciatore della Juventus ha pubblicato un post su Twitter e Instagram

Di: Redazione Sardegna Live

Anche Paulo Dybala e la sua fidanzata Oriana Sabatini sono risultati positivi al Coronavirus. Lo ha comunicato lo stesso calciatore attraverso un post su Twitter e Instagram. “Ciao a tutti - ha scritto l'attaccante della Juventus - volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti”.

Ieri il numero 10 argentino aveva spiegato, con una diretta su Instagram, di aspettare i risultati del test.Anche il club bianconero ha confermato la notizia attraverso un comunicato. Dybala è in isolamento dall’11 marzo volontario domiciliare e continuerà a essere monitorato, e a stare chiuso in casa è asintomatico ed è in buone condizioni.