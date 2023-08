Murgia: oggi i funerali a Roma nella chiesa degli Artisti

Le esequie alle 15:30. Saviano: "Sarà un funerale aperto a tutti"

Di: Redazione Sardegna Live, foto Twitter Roberto Saviano

I funerali di Michela Murgia, scomparsa il 10 agosto all'età di 51 anni, saranno celebrati oggi nella chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma.

La scrittrice sarda, a maggio, aveva annunciato di essere malata e di avere un tumore al rene al IV stadio con metastasi diffuse ed è morta il 10 agosto nella Capitale.

L'orario di inizio dei funerali è alle 15:30. Alla cerimonia sarà presente la sua famiglia queer composta dal marito Lorenzo Terenzi, sposato con matrimonio in articulo mortis, i suoi figli dell'anima e tanti amici e colleghi legati alla scrittrice.

Fra loro Roberto Saviano, che ha parlato di "funerale politico" spiegando che la stessa scrittrice lo aveva pensato come un atto politico: "Michela ha immaginato il suo funerale come atto politico, un incontro di tutti coloro che l'hanno letta, voluta bene, difesa, sostenuta. Una celebrazione della strada percorsa insieme" si legge in un post di Saviano.

Lo scrittore di Gomorra ha specificato che quello in programma oggi presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto sarà un funerale aperto. "Questo funerale non ha nulla di privato - scrive Saviano -, per tutti è stato il suo scrivere, per tutti è stato il suo dire, per tutti il suo lottare e per tutti sarà questo saluto".