Coronavirus. L’esperto: “Resteremo a casa ancora a lungo. Svolta forse d’estate”

Secondo lʼepidemiologo c’è un alto rischio di epidemia di ritorno

Di: Redazione Sardegna Live

Le parole dell’esperto non sono certo confortanti ma la pazienza e il rispetto del decreto Anti Covid-19 potrebbe certamente migliorare le aspettative.

“L'epidemia sarà lunga e, anche a fronte di un calo dei nuovi casi di contagio, il rallentamento delle misure andrebbe fatto con estrema cautela. Non sicuramente nell'arco dei prossimi mesi”. Queste le parole dell'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, sottolineando che l’estate "potrebbe essere il punto di svolta per lo stop della norma che impone di rimanere a casa. Le misure vanno mantenute fino a quando tutti i focolai sono definitivamente spenti”.





“Il rischio – ha proseguito l’esperto - di un ritorno dell'epidemia di covid-19, anche dopo un periodo di assenza di nuovi casi come per il comune di Vo' Euganeo, esiste, ed è alto". Lopalco, professore di Igiene all'Università di Pisa e responsabile epidemiologia nella task force per l'emergenza coronavirus in Puglia, lo ha affermato all'Ansa. Nel caso di Vo', ha detto, "la segnalazione di un nuovo caso, dopo giorni di assenza, potrebbe essere legata ai movimenti o al peso degli asintomatici”, ha proseguito.

"Prima di Pasqua non si esce di casa. Comunque, se ci va bene, si parla di dopo Pasqua". Tanto prevede che permarranno le misure di isolamento sociale introdotte per l'emergenza coronavirus, Pier Luigi Lopalco. Il professore ha poi fatto anche un appello ai pugliesi: "Vi prego restate chiusi in casa. In Puglia il numero di nuovi casi è da qualche giorno costante. Sono giorni preziosi che ci permettono di preparare al meglio la risposta. Vi prego restate chiusi in casa".