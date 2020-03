Bando online per 300 medici: "Una chiamata alle armi"

Verranno impiegati nelle zone più colpite dal virus

Di: Redazione Sardegna Live

"Apriamo un bando online per consentire a tutti i medici italiani che vogliono e possono aderire alla task force che Borrelli coordinerà da sabato. Un bando per 300 medici volontari da mandare nelle regioni più colpite dal coronavirus, Lombardia in primis". Lo ha annunciato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, aggiungendo che si tratta di "una chiamata alle armi della Sanità".

"E' un bando molto semplice e immediato, reperibile sul sito della Protezione Civile (link)", ha annunciato il commissario all'emergenza Angelo Borrelli.

"Si tratta di un arruolamento di medici temporaneamente in organico alla Protezione civile, fermo restando il rapporto con la propria organizzazione di provenienza - ha aggiunto -. C'è un riconoscimento in forma forfettaria prevista nel bando".

Si cercano principalmente anestesisti e rianimatori, da destinare ai territori più colpiti dalla pandemia come Lombardia e provincia di Piacenza.