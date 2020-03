La terra torna a tremare: poco fa scossa di terremoto a L’Aquila

Registrata una scossa di terremoto con magnitudo compresa tra 3.4 e 3.9

Di: Redazione Sardegna Live

Poco fa la terra è tornata a tremare nella zona de L’Aquila. È stata registrata una scossa di magnitudo compresa tra 3.4 e 3.9. Secondo la scala Richter – come riporta IlMeteo.it - un evento sismico di magnitudo 3.9 è classificato come terremoto leggero e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni.

La situazione è quindi sotto controllo ma la preoccupazione resta. In tempi di emergenza da Coronavirus dove la popolazione è da tempo sotto stress ci si augura che il terremoto non peggiori la situazione e crei ulteriori problemi.

(Foto IlMeteo.it)