Bimbo di 8 anni picchiato dai genitori con un cavo elettrico e bruciato con il ferro da stiro

Orrore a Ravenna: le violenze si sarebbero protratte per diversi anni

Di: Alessandra Leo, foto simbolo

Un’evidente cicatrice provocata da una bruciatura da ferro da stiro sulla mano, picchiato con un cavo elettrico attorcigliato attorno a un braccio e spesso anche con cinture e pentole: sono i maltrattamenti da incubo che un bimbo di 8 anni di origine straniera, ma allora residente in provincia di Ravenna, avrebbe subito dalla madre e dal patrigno che, come riferisce Il Resto Del Carlino, sono ora indagati.

Oggi ospite in una comunità per minori, il piccolo, come riporta Leggo, ha raccontato nei giorni scorsi dei maltrattamenti che avrebbe subito in famiglia davanti al Gip del Tribunale di Ravenna.

Secondo quanto detto dal bimbo, a causa di futili motivi, come il rendimento scolastico o guardare troppo la tv, i due indagati lo avrebbero picchiato più volte e per diversi anni. Nel maggio 2022 il piccolo era stato preso in carico dai servizi sociali.