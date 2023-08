Elettra Lamborghini colpita da una bottiglietta durante il concerto: “Chi è quel cornuto?”

La cantante reagisce durante l’evento del Sammichele Music Festival e ferma il concerto

Di: Alessandra Leo, fotogramma video Tik Tok da Adnkronos

"Chi è quel cornuto? Chiedi scusa, potevi farmi male". Elettra Lamborghini ha dovuto fermare il suo concerto al Sammichele Music Festival, a Bari, perché una persona tra il pubblico ha lanciato una bottiglietta d'acqua sul palco, colpendola. La cantante non ha fortunatamente riportato danni, ma ha interrotto il suo brano per reagire al gesto dell’autore del gesto.

"E' pericoloso, se hai bevuto non devi venire qua.. Non voglio la tua acqua, non devi lanciarla..", ha detto Lamborghini, come riporta Adnkronos - "Non mi interessa come mai, ma non lanci le cose qui. Io non voglio la tua acqua! La dai al tuo amico. Queste cose sono davvero pericolose. E adesso continuiamo con Caramello. Fatelo uscire..", ha detto l'artista prima di riprendere a cantare.