Cade dal materassino, 46enne muore davanti ai figli

Terza tragedia in due giorni nelle acque del Riminese

Di: Redazione Sardegna Live

Si stava godendo un po' di relax su un materassino quando il vento lo ha spinto a largo e improvvisamente, forse preso dal panico perché secondo quanto appreso non sapeva nuotare, è caduto in acqua.

L’uomo, un 46enne residente in Svizzera, non è riuscito ad aggrapparsi al gonfiabile ed è morto annegato. È successo ieri attorno alle 15:30 in corrispondenza del bagno 62 di Igea. Si tratta della terza tragedia in due giorni nelle acque del Riminese.

Immediato l'intervento del bagnino allertato da uno dei due figli della vittima, più che ventenni, entrambi affetti da disabilità, che ha visto il padre sbracciarsi in cerca di aiuto.

I soccorritori hanno provato in tutti i modi a rianimare l’uomo, ma tutti gli sforzi si sono rivelati purtroppo inutili.

Sempre ieri è stata scongiurata un'altra tragedia. Un uomo e i suoi figli su un canotto gonfiabile sono finiti alla deriva a causa delle forti raffiche di vento e non riuscivano più a tornare a riva.