Un altro emigrato sardo sconfitto dal coronavirus, è morto a Bergamo

Lo annuncia il sindaco di Desulo Gigi Littarru: "Era un nostro compaesano"

Di: Redazione Sardegna Live

"Questa notte a Bergamo è deceduto a causa del maledetto virus, un nostro paesano". Lo scrive il sindaco di Desulo Gigi Littarru, che spiega: "Si chiamava Salvatore Peddio (Ghirra) aveva 75 anni. Ai familiari tutti, le nostre più sentite condoglianze".

E' il sesto sardo morto nella penisola a causa della pandemia. La provincia di Bergamo è quella che sta pagando il tributo più alto al virus. Drammatiche le immagini dei camion dell'Esercito che portavano via le bare con i morti per la mancanza di posto in città.