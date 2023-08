Chi l’ha detto che il gaming è un settore per soli uomini?

La grande evoluzione è soprattutto quella del pubblico, con una platea che cambia, si rinnova, si trasforma

Di: Redazione

La continua evoluzione del settore del gaming non è solo quella che riguarda la tecnologia, l’offerta di giochi, gli strumenti e i dispositivi. La grande evoluzione è soprattutto quella del pubblico, con una platea che cambia, si rinnova, si trasforma.

Un cambiamento in cui le donne svolgono un ruolo di primo piano, dal momento che sono sempre di più le giocatrici, anche in Italia, ad avvicinarsi ad un settore che non è solo tempo libero e intrattenimento, ma è anche opportunità di lavoro e crescita professionale. Anche se molto resta ancora da fare.

I dati delle donne nel gaming

Una delle ricerche più interessanti, in questo senso, è quella condotta da IPSOS Mori, dal titolo “Women Played. Women Paid. Women Made”, che ha il merito di aver calcolato l’impatto e l’influenza delle donne nel mercato europeo dei videogame. Ponendo la lente d’ingrandimento su Regno Unito, Spagna, Germania, Francia e Italia, concentrandosi sulla popolazione tra i 6 i 64 anni, si è scoperto che i giocatori in totale sono 118 milioni, di cui il 47% donne. Una percentuale superiore rispetto alle ultime statistiche e soprattutto rispetto ai luoghi comuni. Il 38% della spesa in gaming arriva proprio da loro, con un giro d’affari di quasi 7 miliardi di euro.

La crescita anche nel gambling

E il ruolo della donna sta crescendo sempre di più anche nel settore dei casinò del gambling online. L’ultimo rapporto di Lottomatica e Censis, infatti, perla di una percentuale superiore al 40% per le giocatrici nel nostro paese. Avvicinate al settore grazie soprattutto al rinnovato impegno per il gioco sicuro e responsabile messo in atto dai casinò italiani con certificazione aams.

Nel corso del 2022, secondo la European Gaming and Betting Association, lo sforzo per la promozione di un gambling più sicuro è cresciuto in tutta Europa, con un aumento del 20% dei messaggi di sensibilizzazione, per un totale di oltre 45 milioni di invii.

Un impegno, quello per il gambling responsabile, che da sempre è centrale per aziende e piattaforme del settore che si impegnano in campagne per la promozione di stili di gioco sicuri e sostenibili. Si trovano infatti suggerimenti su abitudini da tenere, strumenti per monitorare spese e tempo passato online, assistenza accessibile 24 ore su 24, informazioni tecniche e tanto altro. Perché un gioco sicuro e responsabile è la prima cosa che chiedono gli utenti. Donne o uomini non fa differenza.