La Lombardia controlla lo spostamento dei cellulari: "Il 40% in movimento, troppi"

I dati forniti dalle celle telefoniche. Fontana: "Dobbiamo essere più rigorosi"

Di: Redazione Sardegna Live

E' un sistema "quantitativo", non tiene conto cioè del motivo degli spostamenti e della loro legittimità. Ma l'indicazione fornita è ugualmente interessante e allarmante. Stando a quanto raccontano i dati forniti dalle celle telefoniche, infatti, in Lombardia gli spostamenti si sono ridotti solo del 60%. "Troppo poco", commenta il governatore Attilio Fontana. "Non si deve ancora ritornare alla vita normale. Dobbiamo essere più rigorosi. Vedo e mi lascia un po’ perplesso che per 2-3 giorni si rispettano rigorosamente le norme, poi diventa tutto un po’ più lasco".

La Regione, da qualche giorno, analizza gli spostamenti da cella a cella degli smartphone per capire quanti abitanti si muovono sul suo territorio. La ricerca è resa possibile dalle compagnie telefoniche che hanno messo a disposizione i dati del traffico dei ripetitori e l’indice dei segnali che si muovono da una cella all’altra della telefonia mobile. Un metodo che non consente di tracciare il singolo cellulare (le norme sulla privacy non lo consentirebbero), ma che permette di calcolare quanti spostamenti in meno si verificano rispetto a un determinato periodo.

Lo spazio tra una cella e l’altra è di 300-500 metri. Chi esce in giardino o compra il pane sotto casa non incide dunque sul computo.