Saltano due concerti di Salmo dopo un incidente: "Ho rischiato di perdere un braccio"

Il cantante si è mostrato su Instagram mentre era in ospedale con una fascia al braccio e ha annunciato di doversi fermare per qualche giorno

Di: Arianna Zedda

Il rapper Salmo è rimasto coinvolto in un brutto incidente e le due date siciliane del Summer Tour, in programma nei prossimi giorni a Catania e Palermo, sono state annullate.

Il cantante si è mostrato su Instagram mentre era in ospedale con una fascia al braccio, raccontando di essersi ferito con il vetro di una porta, ma ha spiegato di stare bene, pur dovendosi però fermare per qualche giorno.

“Sto bene, ieri ho rischiato di perdere il braccio con una porta di vetro. Sono stato molto fortunato. Ringrazio i ragazzi del pronto soccorso di Roma per avermi ricucito. Purtroppo non sarò presente domani in Sicilia, perdonatemi”, ha scritto l'artista sui social.

Salmo era atteso infatti il 28 luglio al Green Pop Festival di Palermo e il 29 luglio al Wave Summer Music di Catania. Entrambe le date sono state cancellate e riprogrammate il 31 agosto a Palermo e il 2 settembre a Catania. I biglietti già acquistati saranno validi per le nuove date. Il tour del rapper sardo dovrebbe riprendere direttamente il 16 agosto al Sottosopra Festival di Gallipoli, in Puglia.