Mamma 59enne muore per un colpo di calore, in ospedale manca il ghiaccio per la terapia

La donna è svenuta davanti al figlio 14enne

Di: Alessandra Leo

È morta probabilmente a causa di un colpo di calore una donna di 59 anni, residente a Carmiano, nel Leccese.

La tragedia lo scorso 21 luglio, quando il Centro-Sud dell’Italia si trovava sulla graticola della forte ondata di caldo che ha causato anche altre vittime.

Come riporta Leggo, la donna è svenuta davanti agli occhi del figlio 14enne ed è stata soccorsa con la temperatura corporea che superava i 40 gradi.

Ricoverata all'ospedale, i sanitari hanno provato ad abbassare la temperatura della 59enne, dapprima bagnando il suo lenzuolo e poggiando il tessuto bagnato sulla testa, in quanto,come riporta Repubblica, in ospedale mancava il ghiaccio per la terapia del freddo (poi regalato da una pescheria).

La situazione, durante la notte, è precipitata: nessuna terapia è riuscita ad apportare benefici alla mamma che si spegne prima di poter essere trasportata da Lecce nel reparto di rianimazione di Casarano.