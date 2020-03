Coronavirus. La famiglia Agnelli dona 10 milioni di euro per l'emergenza

Exor e le controllate Fca, Ferrari e Cnh Industrial stanno acquistando da fornitori esteri 150 respiratori e materiale medico-sanitario

Di: Redazione Sardegna Live

La famiglia Agnelli dona 10 milioni di euro a beneficio del Dipartimento di Protezione Civile per far fronte all'emergenza a livello nazionale e della fondazione La Stampa - Specchio dei Tempi, impegnata a rispondere alle necessità di Torino e del Piemonte.

Exor e le controllate Fca, Ferrari e Cnh Industrial - comunica il Corriere dello Sport - stanno acquistando da fornitori esteri 150 respiratori e materiale medico-sanitario. Offerti servizi gratuiti di scouting per individuare apparecchiature mediche sui mercati internazionali, e relativi servizi doganali per l'importazione rapida in Italia.