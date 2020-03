Coronavirus. Cura con il farmaco anti-artrite: ecco come agisce

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

Ci sono molte speranze sul farmaco anti-artrite tocilizumab, che alcune strutture stanno utilizzando off label in pazienti con forme gravi di Covid-19. Ma è una cosa seria? "Assolutamente sì, è necessario un trial clinico, ma la base scientifica di questo approccio è che, nei casi gravi di questa malattia, il danno non è dovuto solo al virus ma anche alla reazione del nostro organismo al virus stesso, che poi causa la sindrome di distress respiratorio grave. Questo farmaco riduce questa reazione abnorme del nostro organismo al virus".

Lo ha spiegato Maurizio Sanguinetti, direttore del dipartimento di Scienze di Laboratorio e Infettivologiche della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs a SkyTg24.

In copertina: immagine simbolo