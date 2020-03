Coronavirus. Lo sfogo di un sindaco siciliano scatena il web

"Vorrei capire come fa ad andare tutto bene se moltissime persone tutti i giorni escono di casa"

Di: Redazione Sardegna Live

“Moltissimi di voi scrivono andrà tutto bene, ma io vorrei capire come fa ad andare tutto bene se moltissime persone tutti i giorni escono di casa per fare la spesa, quando la spesa si dovrebbe fare una volta ogni dieci giorni? Come andrà tutto bene se ogni giorno tantissime persone escono per andare a comprarsi le sigarette, al posto che fare la scorta una volta sola?".

Gianfilippo Bancheri, sindaco di Delia, comune siciliano di 4.218 abitanti, su Facebook chiede ai suoi cittadini di “fare le persone serie”.

Il video è stato condiviso da oltre 20mila persone: "Devo essere sincero? Non mi aspettavo affatto che il mio messaggio video alla comunità di Delia scatenasse queste reazioni sui social - ha detto all’Adnkronos il primo cittadino -. Ci sono state migliaia di visualizzazioni e altrettante condivisioni. Mi ha persino chiamato il sindaco di Palermo e Presidente Anci, Leoluca Orlando per dirmi che ho fatto bene e che il mio messaggio è stato utile".

IL VIDEO