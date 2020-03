Coronavirus. "La laurea in Medicina diventa abilitante"

Significa "liberare immediatamente sul Sistema sanitario nazionale l’energia di circa diecimila medici"

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

Rendere "il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, da questo momento in poi, immediatamente abilitante per l’esercizio della professione di medico-chirurgo" significa "liberare immediatamente sul Sistema sanitario nazionale l’energia di circa diecimila medici fondamentale per far fronte alla carenza che lamentava il nostro Paese".

A evidenziarlo è il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, che interviene così sui risultati ottenuti nel Decreto Cura-Italia.