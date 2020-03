Grande Fratello Vip prolungato fino al 27 aprile. Prossima Puntata a rischio?

I fans chiedono un conduttore residente a Roma per poter mandare avanti la trasmissione

Di: Redazione Sardegna Live

Il Grande Fratello Vip è stato prolungato e dovrebbe andare in onda fino al 27 aprile. Il condizionale però è d’obbligo perché, nonostante i concorrenti siano informati riguardo all’emergenza coronavirus, Mediaset sta adeguando i palinsesti in base a quello che sta succedendo in Italia. L’emittente ha sospeso temporaneamente programmi come Domenica Live, Verissimo e CR4-La Repubblica delle Donne. Al loro posto verranno mandati approfondimenti in diretta su temi di cronaca e attualità.

Cosa accadrà però al GFVip? Secondo indiscrezioni Mediaset sta valutando il da farsi: con molte più persone a casa i dati della diretta dalla casa sono destinati a salire ulteriormente, ed è quindi difficile a rinunciare un programma che può ancora crescere dal punto di vista degli ascolti. Ma non è escluso che la puntata possa saltare, anche se molti fan del programma preferirebbero tramutare in un’occasione tali circostanze, cambiando Signorini con un conduttore d’emergenza: magari con Alessia Marcuzzi, residente a Roma e conosce le dinamiche del GF.