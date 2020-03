Si perde mentre cerca asparagi. Ritrovata dopo una notte di ricerche e viene denunciata

L’anziana è stata ritrovata in stato confusionale ma in buone condizioni

Di: Redazione Sardegna Live

Una coppia di coniugi 80enni esce di casa per andare nei campi a cercare asparagi e trascorrere qualche ora all’aria aperta. Ma la donna si allontana dal marito e si perde. Il fatto è avvenuto qualche giorno fa nelle campagne di Pisa, in località Cambrone.

Il marito ha dato l'allarme e in un attimo polizia, carabinieri, vigili del fuoco e volontari si sono dati da fare per ritrovarla. Hanno lavorato tutta la sera e tutta la notte, l’hanno cercata lungo sentieri, cespugli e rocce. Poi la svolta la mattina successiva. La donna era viva, era stremata, in stato confusionale ma in buone condizioni di salute. Per la coppia di pensionati, che ha messo a rischio l'incolumità dei soccorritori e li ha tenuti impegnati per un'intera notte, è scattata la denuncia per violazione del Dpcm sull'emergenza coronavirus. Andare in cerca di asparagi, infatti, non è contemplato tra gli spostamenti urgenti e necessari.