Precipita in un canalone, escursionista di 45 anni perde la vita

All’arrivo dei soccorritori non c’era più nulla da fare

Di: Redazione Sardegna Live - foto Ansa

Era impegnato in un’escursione in quota, in località Preda Rossa, nel territorio comunale di Val Masino (Sondrio), quando è precipitato in un canalone ed è morto.

La tragedia è avvenuta questa mattina, poco prima delle 9.30. La vittima è un uomo di 45 anni. All'arrivo dei soccorritori non c'era più nulla da fare.

Il corpo senza vita è stato recuperato dai volontari del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, Stazione di Val Masino, con i militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio. Chiesto l'intervento anche dell'elicottero di Areu.